Um técnico de enfermagem, de 42 anos, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM), em Uberaba (Triângulo Mineiro), foi preso sob suspeita de importunação sexual contra uma adolescente, de 17 anos. O crime teria ocorrido dentro do hospital, no último fim de semana, quando a jovem estava como acompanhante de seu filho bebê, internado na ala de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) infantil, há cerca de um mês.

Segundo relato da adolescente à Polícia Militar (PM), o crime ocorreu quando ela descia escadas que dão acesso ao refeitório do HC, em local onde câmeras de segurança não filmam. Nesse momento, o homem teria agarrado ela à força e passado as mãos em suas partes íntimas.

Em seguida, a jovem disse que o suspeito subiu, rapidamente, as escadas, em direção ao 3º andar.

Após a denúncia, o homem foi preso pela PM e encaminhado para a Delegacia de Plantão da Polícia Civil (PC) de Uberaba.

Por meio de sua assessoria de imprensa, o HC-UFTM repudiou o fato e declarou que abriu uma apuração interna para tomada das medidas administrativas necessárias e com “máximo rigor”.

Ainda conforme a nota do hospital, “imagens de câmeras de segurança que ajudaram na identificação do suspeito segue à disposição das autoridades para colaborar com a investigação”.

Fonte: Estado de Minas