Na manhã desta quarta-feira (24), um grave acidente envolvendo três carretas provocou a morte de um homem de 68 anos na BR-381, altura do km 584, no município de Carmópolis de Minas, sentido Belo Horizonte. A ocorrência foi atendida pelo 2º Pelotão do Corpo de Bombeiros, com sede em Oliveira (MG).

Atendimento à ocorrência

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 10h e, ao chegar ao local, encontrou uma das vítimas presa às ferragens. As equipes realizaram procedimentos de salvamento veicular para tentar retirar o homem com vida, mas infelizmente o óbito foi constatado ainda no local.

A operação contou com o apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Civil e da concessionária Arteris, responsável pela rodovia. Esses órgãos atuaram na sinalização e no controle do tráfego, garantindo a segurança dos socorristas e demais usuários da via durante o atendimento.

O acidente gerou lentidão no trecho da BR-381 e chama a atenção para os riscos em rodovias movimentadas como essa. A identidade da vítima não foi divulgada até o momento. As causas do engavetamento ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

Com informações CBMMG