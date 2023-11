A onda de calor que atingiu vários estados do Brasil, incluindo Minas Gerais, perderá força e a segunda quinzena de novembro será temperatura amena, com chuva e temporais típicos do verão, conforme análise da MetSul Meteorologia. No entanto, a maior umidade e a presença de ar quente vão provocar intenso abafamento.

“Este fim de semana, dias 18 e 19, deve marcar uma mudança no padrão de chuva no Sudeste e parte do Centro-Oeste do Brasil com chuva e temporais de verão frequentes e diários nos estados das duas regiões, o que é o normal nesta época do ano e não se viu na primeira metade do mês”, explica o instituto em nota.

Ainda conforme a MetSul, a perspectiva é de aumento na chuva nas duas regiões, mas haverá muitas áreas que ainda vão se ressentir de chuva abaixo da média, em particular no Mato Grosso e parte de Goiás.

“A chuva tende a ter um aumento maior em São Paulo, Rio de Janeiro, Centro-Sul de Minas Gerais e parte do Mato Grosso do Sul, embora com enorme variabilidade de volumes. Nestes estados, várias cidades devem ter entre 100 mm e 200 mm nesta segunda metade do mês, aproximando-se ou superando a média histórica mensal”.

A MetSul destaca que a chuva escassa contribuiu para uma primeira metade do mês ‘abrasadora’ no Centro-Oeste e no Sudeste. “Normalmente, em novembro, não aquece tanto nestas regiões porque a chuva acaba sendo uma moduladora térmica. Quando começa a aquecer demais, logo chove e a temperatura cai”.

Como a segunda metade do mês terá chuva muito mais recorrente no Sudeste e em parte do Centro-Oeste, a segunda quinzena será muito menos quente do que a primeira, embora ainda no seu começo, muitas áreas se ressintam da onda de calor com marcas extremas.

Abafamento

O que vai ocorrer com maior umidade e a presença ainda de ar quente, além de chuva mais frequente, será intenso abafamento. A atmosfera seguirá muito aquecida, mas com o ar mais úmido os dias tendem a ser bastante abafados, em oposição ao tempo muito seco da primeira metade de novembro que lembrava mais setembro.

Fonte: Itatiaia