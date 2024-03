A equipe do Projeto Horta Urbana esteve na Fazenda Laboratório do Unifor-MG, na quarta-feira (28), para realizar a manutenção dos canteiros da horta desenvolvida no local.

Além da limpeza e manutenção dos canteiros, foram plantadas 50 mudas de alface e 50 mudas de couve.

Também foram colhidos dois quilos de pimenta malagueta, 13 quilos de quiabo e 150 quilos de milho verde, que foram encaminhados para o Banco Municipal de Alimentos.

O Projeto Horta Urbana é desenvolvido pelo Banco Municipal de Alimentos de Formiga (BMA) desde 2018, em parceria com o Unifor-MG e a Carmeuse Brasil.

Ele busca promover a produção de alimentos de maneira agroecológica, com o uso racional da água, em terrenos até então ociosos. A iniciativa tem o apoio da Emater-MG e Germinar Mudas.

A equipe do Projeto é formada por estagiários do curso de engenharia agronômica, com a coordenação do servidor Ronny Ferreira, e supervisionada pelo professor Vítor Rodrigues, do curso de engenharia.

Fonte: Decom