Na quarta-feira (5) foi realizada, no auditório do Sebrae-MG, em Belo Horizonte, a cerimônia de lançamento oficial da Expô Queijo Brasil 2023 – “Araxá International Cheese Awards”, que será realizada do dia 24 ao dia 27 de agosto, no Grande Hotel e Termas Araxá, e reunirá os melhores queijos artesanais.

Nesta edição, o concurso contemplará aproximadamente 50 categorias de queijos de leite de vaca, cabra, ovelha, búfala, bem como a mistura de espécies. Serão avaliados queijos fabricados no Brasil e em diversos países. A estimativa da organização é envolver cerca de 2 mil produtores e impactar 300 mil pessoas.

Participaram do lançamento representando o Município, o Secretário Municipal de Desenvolvimento Humano, Anuar Teodoro, o diretor de Políticas Rurais, Alex Faria, e a supervisora do Serviço de Inspeção Municipal, Ana Flávia Oliveira.

De acordo com Anuar, com o apoio da Administração Municipal, produtores formiguenses participaram das edições de 2021 e 2022, tendo conquistados medalhas de ouro, prata e bronze.

“As conquistas são fruto do trabalho de fortalecimento de valorização do queijo produzido em Formiga pelo SIM em parceria com o Unifor-MG e a Emater-MG. Nossa expectativa é de que nessa edição, mais produtores formiguenses participem do evento e que tragam novos prêmios para o Município”.

Fonte: Decom