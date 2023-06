A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano informa que estão abertas as inscrições para o Curso Senac Móvel “Esmero”.

O curso é voltado para adolescentes e jovens de 15 a 18 anos inscritos no Cadastro Único, que estejam estudando ou que já tenham concluído o Ensino Médio e tem o objetivo capacitá-los para o mercado de trabalho com ética e postura profissional, inteligência emocional e comunicação assertiva.

O curso “Esmero” terá 140 horas de duração e no final o aluno receberá certificado.

Conteúdos programáticos:

• Ética e postura profissional;

• Informática básica;

• Inteligência emocional no trabalho;

• Português e redação empresarial;

• Competências profissionais do século XXI;

• Marketing pessoal;

• Relações interpessoais e trabalho em equipe;

• Comunicação assertiva;

• Elaboração de currículos e cadastro em portais e redes sociais.

Serão oferecidas 36 vagas, sendo duas turmas de 18 pessoas. As aulas serão no período da tarde, das 13h às 17h, para uma das turmas, e à noite, das 18h às 22h, para a segunda turma. Todos os encontros serão realizados de terça a quinta-feira, com início no dia 17 de julho. A previsão de conclusão do curso é 28 de setembro de 2023. O curso será realizado na Carreta do Senac Móvel, que ficará estacionada na Praça São Vicente Férrer.

Para fazer a inscrição é preciso comparecer à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano (Rua Sete de Setembro, 18 – Centro), de 8h às 11h e de 13h às 16h, e apresentar os seguintes documentos: CPF, RG, comprovante de endereço e comprovante de escolaridade, sendo necessário estar acompanhado de um responsável maior de idade.

As inscrições serão recebidas até que todas as vagas sejam preenchidas.

Fonte: Decom