Os municípios mineiros interessados em participarem dos Jogos Escolares de Minas Gerais (Jemg) 2024 já podem realizar as inscrições a partir desta segunda-feira (5), com prazo final em 4 de março.

Escolas públicas e particulares de todo estado podem participar do maior evento esportivo-social de Minas, promovido pelo governo estadual, por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Social (Sedese).

Neste primeiro momento, as inscrições serão exclusivamente para as modalidades coletivas e o xadrez. Posteriormente, as datas de inscrições das demais modalidades serão informadas.

Para facilitar o processo de inscrição basta seguir o passo a passo abaixo:

Clique aqui e acesse o passo a passo para a inscrição municipal

Clique aqui e acesse o passo a passo para a inscrição das escolas

Os estudantes-atletas devem ter idade entre 12 e 17 anos. O Módulo I é voltado para aqueles nascidos, exclusivamente, nos anos de 2010, 2011 e 2012. Já o Módulo II para os estudantes-atletas com data de nascimento em 2007, 2008 e 2009.

Expectativa

Superintendente de Programas Esportivos da Sedese-MG, Frederico Pessoa diz que a expectativa para 2024 é repetir o sucesso do ano passado.

“Nossa expectativa é a de que em 2024 alcancemos o sucesso de inscrições do ano passado, ocasião em que conseguimos 810 municípios. Assim, o nosso pedido, nosso desejo, é para que você, gestor municipal, motive suas escolas, motive seus estudantes-atletas a participarem de mais uma edição dos Jogos Escolares de Minas Gerais”, convida Pessoa.

Ele ainda lembra que o esporte na escola tira o estudante-atleta do caminho ruim e impulsiona o esporte no estado e no país.

Modalidades

Além do xadrez, o Jemg 2024 vai ter as modalidades de atletismo, atletismo PCD, badminton, basquetebol, bocha, ciclismo, futsal, futebol de cinco, futebol de sete PCD, ginástica artística, ginástica rítmica (feminino), goalball, handebol, judô, judô PCD, karatê, natação, natação PCD, parabadminton, taekwondo, tênis de mesa, tênis de mesa PCD, tênis em cadeira de rodas, voleibol, voleibol sentado, vôlei de praia e wrestling, nos naipes masculino e feminino.

Os Jogos funcionam como seletivas para os Jogos Escolares Brasileiros (Jeb’s), Jogos da Juventude e para as Paralimpíadas Escolares.

O Jemg é uma iniciativa da Sedese, por meio da Subsecretaria de Esportes, em parceria com a Secretaria de Estado de Educação (SEE). A execução técnica é de responsabilidade da Federação de Esportes Estudantis de Minas Gerais (Feemg).

Fonte: Governo de Minas