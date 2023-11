O ex-detento do Presídio de São Sebastião do Paraíso (MG) que estava internado com suspeita de meningite bacteriana, morreu na noite de segunda-feira (30), após 20 dias internado. O corpo dele foi sepultado na manhã de terça-feira (31) em Pratápolis (MG).

Junio Messias, de 33 anos, estava internado desde o dia 10 de outubro com sintomas da doença. Ele cumpria pena há oito meses, mas recebeu alvará de soltura no dia 17 de outubro devido ao estado de saúde debilitado.

O superintendente da Santa Casa, Jean Marco do Patrocínio, disse ao Jornal do Sudoeste, que os resultados dos exames realizados detectaram a presença da bactéria causadora da meningite em Messias. O portal G1 entrou em contato com o superintendente e aguarda retorno.

Por causa da suspeita da doença na época da internação, 17 detentos do Presídio de São Sebastião do Paraíso foram isolados. A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MG) informou que os detentos permaneciam isolados dos demais e estavam sob monitoração do setor de saúde. Todos eles passavam bem e não apresentaram sintomas.

Em nota enviada nessa quarta-feira (1º), a Sejusp informou que o como o detento foi desligado do sistema prisional no dia 17/10 por alvará de soltura, concedido pela Justiça, para tratamento de saúde, não dispunha de informações oficiais sobre o caso.

A Sejusp foi questionada sobre o estado de saúde e a situação dos demais detentos, mas até esta publicação, não havia enviado novas informações.

Fonte: G1 Sul de Minas