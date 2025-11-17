A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, iniciou uma operação especial para eliminar a fila de exames especializados da rede SUS até o dia 30 de novembro de 2025. Atualmente, 324 ultrassonografias endovaginais, 56 ultrassonografias de mama e 23 ultrassonografias obstétricas aguardam realização.

A iniciativa faz parte do Programa das Linhas Prioritárias e está sendo implementada com um acréscimo de apenas R$ 50 mil no custeio da rotina, permitindo ampliar o acesso aos exames sem gerar impacto relevante nas finanças municipais. Segundo a Secretaria de Saúde, a estratégia visa aumentar a eficiência e o atendimento à população feminina.

“O que estamos fazendo é uma das ações mais eficientes já realizadas na saúde da mulher em Formiga. Com planejamento e boa gestão, vamos eliminar toda a fila até 30 de novembro”, destacou o secretário de Saúde.

A Administração Municipal reforça que a medida integra esforços contínuos para melhorar o acesso, a prevenção e o cuidado às mulheres do município, reafirmando o compromisso com a saúde pública de forma responsável e organizada.

Com informações da Prefeitura de Formiga