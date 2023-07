A mineira Márcia Cristina Dutra, 36 anos, morreu nos Estados Unidos há cerca de dez dias e ainda não há previsão para chegada do corpo ao Brasil.

Márica saiu de Caratinga, no Leste de Minas, na intenção de encontrar o irmão e seguir a ilusão de uma vida melhor nos Estados Unidos.

Para isso, recorreu ao mercado ilegal, fazendo a travessia pelo México, sendo acompanhada por coiotes, mediante pagamento em dinheiro. Ela sofria de asma e acabou morrendo em função da longa e cansativa jornada.

O corpo da mineira foi encontrado na Califórnia. A família vem sofrendo com o translado do corpo, cujos gastos passam dos R$80 mil. Uma vaquinha online foi criada para levantar a quantia, que ainda não chegou no montante necessário.