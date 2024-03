Em tempos contemporâneos, está cada vez mais raro o comprometimento com costumes que remetem à história de uma comunidade. A pressa e os compromissos mobilizam nossas vidas de tal forma, que esquecemos as bases que constituíram nossas origens.

Em Formiga, a família Lima luta contra essa tendência mundial e dedica-se à preservação de uma das tradições mais importantes para a Igreja Católica.

Em 1.924, o então pároco da Matriz São Vicente Férrer, Padre José Fóxius, decidiu implementar o Ministério específico para a realização dos procedimentos da Semana Santa, tais como as procissões e a cerimônia do descimento da imagem de Jesus Cristo crucificado.

Foram convidados dois membros da Irmandade do Santíssimo para a realização de tarefas em posições arriscadas devido à altura de escadas e imagens. Euzébio Lima, e seu filho José Lima, que eram eletricistas assumiram esse compromisso que incluiu a construção da cruz principal, esquife, andores e escadas, bem como a manutenção desses itens e das ferramentas. A esposa de Eusébio, senhora Ana, confeccionou as vestimentas para os andores e para as imagens sacras.

Atualmente, a tradição é mantida pela quarta geração da Família Lima. Em 2.008, o membro Ricardo Lima assumiu o Ministério no lugar de seu tio Paulo Gonçalves Lima.

O coordenador convida toda a comunidade formiguense para mais uma celebração da Sexta Feira Santa nesta sexta-feira (29), a partir das 19h, na Igreja Matriz São Vicente Férrer.