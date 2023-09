Uma farmácia de Pará de Minas, no interior do estado, foi denunciada junto ao Ministério Público do Trabalho (MPT) por descontar dos funcionários o valor de medicamentos vencidos e que não foram vendidos.

Segundo o MPT, em comunicado nesta terça-feira (05), os funcionários eram obrigados a assinar um vale concordando com o desconto. Sob coação, eles assinavam. Caso não o fizessem, eles recebiam advertência e podiam ser demitidos.

De acordo com o MPT, o proprietário da farmácia assinou um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) para que o caso não volte a se repetir. Se houver reincidência, a farmácia será multada.