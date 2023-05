As categorias de base do Formiga Esporte Clube (FEC) sub-15 e sub-17 estão participando da primeira fase do Campeonato Mineiro 2023.

No próximo sábado (20), os atletas irão enfrentar a equipe Bétis. Os jogos ocorrerão no estádio José Mapa Filho, em Ouro Branco, às 13h e às 15h.

Já no dia 3 de junho, o FEC joga em casa, no estádio Juca Pedro, contra as duas equipes do Serranense.