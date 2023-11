Na noite desse domingo (12), a Polícia Militar foi acionada a comparecer na Rua J. K., no Centro de Itapecerica. Segundo ligações, uma mulher havia sido agredida por golpes de faca e estava caída ao solo.

Com a chegada da guarnição, os policiais foram informados pelo médico da equipe do Samu, que a vítima de 39 anos, já estava sem vida.

Segundo apurado pela PM, a vítima se encontrava dentro de um estabelecimento comercial, juntamente com sua irmã, e que em dado momento o ex-marido, de 41 anos, chegou no local e se dirigiu até a mesa em que elas estavam, vindo a desferir os golpes de faca contra a vítima.

A PM isolou o local para realização da perícia e iniciou o rastreamento para localizar o indivíduo, o qual já foi identificado.

Caso alguém tenha alguma informação do suspeito, entrar em contato através do 190 ou do telefone (37) 3341 1023.

Fonte: Polícia Militar