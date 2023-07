O Festival da Linguiça de Formiga, que chega à sua 15ª edição, ocorrerá nos dias 11 e 12 de agosto, no Parque Municipal Dr. Leopoldo Corrêa (Praia Popular). As principais atrações musicais serão a dupla brasileira Sá e Guarabyra, na sexta, e o grupo de pagode Inimigos da HP, no sábado.

Além disso, a administração municipal, por meio da Secretaria Municipal de Administração e Desenvolvimento Econômico, abriu, nessa segunda-feira (10), inscrições para o Concurso de Música Popular Brasileira. O vencedor, seja cantor solo, dupla ou grupo, irá se apresentar durante o evento, no dia 12 de agosto, às 15h.

Os interessados têm até o dia 21 de julho para se inscrever, exclusivamente, por meio do link do google forms: https://forms.gle/vJiMNwfBRQtXwFYB9 . Caso haja alguma dificuldade técnica com a utilização do link, o interessado poderá entrar em contato com o suporte por meio do número (37) 3329-1845 ramal 6. Não será cobrada taxa de inscrição.

O concurso de MPB tem o objetivo de proporcionar um espaço para apresentação de cantores (solo, duplas e/ou grupos) que promovam a música no estilo MPB, seja de própria autoria ou de artistas consagrados no cenário brasileiro, e ainda desenvolver e aprimorar a cultura musical, valorizando músicos e vocalistas formiguenses.

As músicas a serem apresentadas poderão ser nos ritmos de samba, forró, bossa nova, pagode, pop e rock nacional, ou seja, músicas brasileiras que, corriqueiramente, são interpretadas por músicos, em geral, em apresentações em bares, restaurantes e correlatos. Durante o Festival da Linguiça, a apresentação do vencedor (seja cantor solo, duplas e/ou grupos) deverá ser feita por no mínimo três integrantes, entre músicos e vocalistas, durante 1 hora e 30 minutos.

O julgamento do concurso será realizado através de votação, sendo três votos para escolha do melhor cantor, dupla ou banda, da seguinte forma:

– 1 voto popular por meio de votação online que será iniciada às 9 horas do dia 24 de julho e finalizada às 16 horas do dia 26 de julho, exclusivamente, por meio do google forms em link que será divulgado junto com o resultado das inscrições válidas no site www.formiga.mg.gov.br;

– 1 voto pelo Conselho Municipal de Turismo – Comtur – onde todos os conselheiros deverão se reunir com quórum mínimo conforme estatuto e deliberar, sendo que a escolha da maioria será considerada a escolha do Conselho, que deverá se reunir entre os dias 24 e 26 de julho;

– 1 voto por profissional técnico do ramo de música ou audiovisual, pertencente ao quadro da Administração Municipal indicado para esta finalidade, pela comissão organizadora do concurso, que deverá manifestar seu voto por meio de ata ou documento formalizado, identificando sua formação, sua qualificação e seu voto de escolha, entre os dias 24 e 26 deste mês.

Em caso de escolhas distintas entre os três votos, ocasionando empate entre os concorrentes, a definição da banda escolhida será pelo Comtur, onde seus membros votarão isoladamente apenas nos três cantores, duplas ou grupos já votados, para fins de desempate. Nesse caso, o Conselho deverá se reunir no dia 27 de julho, de forma presencial ou remota, para deliberar.

O inscrito que obtiver maior votação estará selecionado para se apresentar no 15º Festival da Linguiça. O resultado será publicado no dia 28 de julho no site: www.formiga.mg.gov.br, com disponibilização do resultado percentual das respostas. O vencedor em 1º lugar (solo, dupla e/ou grupo) receberá premiação em dinheiro no valor de R$ 2 mil e certificado.

Fonte: Jornal ‘O Pergaminho’