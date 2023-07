“Capim Santo”, “T-Rox” e “Dias De Truta” foram as bandas que fizeram grande sucesso no festival de rock and roll do Country Clube de Formiga, no dia 15 deste mês.

O associado foi presenteado com shows de grande qualidade em evento que aconteceu em palco montado na praia.

O ambiente de festa e confraternização proporcionou momentos de lazer que deixaram o fim de semana com o clima de total descontração.

Mais uma vez, diretoria e servidores levaram o de melhor para os associados.