Além de reunir o melhor da gastronomia regional, o Festival Formiguense do Queijo 2025 promete surpreender o público com uma atração inusitada e educativa: o Urânia Planetário. A estrutura itinerante será instalada no local do evento e oferecerá sessões gratuitas de astronomia no sábado, 19 de julho.

Com início às 13h, o planetário funcionará até as 18h50, com sessões de 35 minutos e capacidade para até 50 pessoas por horário. A atividade é aberta ao público e indicada para todas as idades, combinando ciência, diversão e curiosidade em uma verdadeira viagem pelo universo.

O festival, já tradicional em Formiga, se destaca por valorizar a produção artesanal de queijos e a cultura local. Neste ano, a proposta vai além do sabor, promovendo também conhecimento e experiências únicas para os visitantes.

A entrada tanto no festival quanto nas sessões do planetário é gratuita. A organização convida as famílias a aproveitarem o sábado para saborear os melhores queijos da região e ainda mergulhar no mundo da astronomia.

Fonte: Decom de Formiga