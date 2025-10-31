Os moradores de Formiga-MG devem se preparar para um fim de semana instável e com possíveis pancadas de chuva, segundo dados do Climatempo. A previsão aponta temperaturas elevadas durante o dia, alta umidade e probabilidade significativa de chuva, inclusive com risco de temporais no sábado à noite.

Sábado: calor e risco de temporal à noite

No sábado (1º), a temperatura mínima prevista é de 19 °C e a máxima pode chegar a 30 °C. A umidade relativa do ar varia entre 52% e 93%, e os ventos sopram a cerca de 13 km/h.

A probabilidade de chuva é alta, em torno de 85%, com pancadas à tarde e possibilidade de temporal durante a noite. O dia deve começar com sol entre nuvens, mas o tempo se torna instável ao longo das horas.

De acordo com o Climatempo, o índice UV será “muito alto”, exigindo atenção com a exposição solar, mesmo com presença de nuvens. O site também alerta para o risco de mosquitos elevado e indica que o “índice de churrasco” está ruim, o que significa que atividades ao ar livre podem ser prejudicadas pela chuva.

Domingo: clima mais ameno, mas ainda com chuvas

No domingo (2), o cenário continua semelhante. A mínima prevista é de 21 °C e a máxima chega a 28 °C. A umidade relativa deve variar de 62% a 91%, com ventos de até 15 km/h.

A chance de chuva é de aproximadamente 79%, com sol entre nuvens e pancadas rápidas ao longo do dia e da noite. O domingo deve ser um pouco mais fresco que o sábado, mas ainda sem tempo firme garantido.

O fim de semana em Formiga promete calor e chuvas frequentes, especialmente no sábado à noite. A combinação de alta umidade, temperaturas elevadas e ventos moderados favorece a formação de pancadas isoladas e temporais.

Quem planeja atividades ao ar livre deve ficar atento às condições do tempo e manter guarda-chuva ou capa de chuva por perto. Mesmo com as nuvens, a radiação solar intensa requer o uso de protetor solar.

Em resumo: o tempo será instável, com chuvas em boa parte do fim de semana, exigindo cautela e planejamento dos moradores.