A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e do CITFOR, realizará a cerimônia de encerramento do Programa de Pré-Incubação 2025. O evento marca a conclusão de três meses de atividades voltadas ao estímulo de ideias inovadoras e ao fortalecimento do ecossistema empreendedor de Formiga e região.

No dia 17 de dezembro, às 19h30, no UNIFOR-MG (Salão Eunézimo Lima – Prédio 1), os participantes do programa irão apresentar seus projetos no formato Demoday. As equipes pré-incubadas terão a oportunidade de expor à banca avaliadora o desenvolvimento de suas soluções, o potencial de impacto e os próximos passos planejados para cada iniciativa.

Além das apresentações oficiais, a programação inclui a entrega de certificados, premiações especiais e momentos de integração entre empreendedores, investidores, professores, parceiros do ecossistema e interessados em inovação, tecnologia e novos negócios.

Atenção: o evento é gratuito, mas requer inscrição antecipada pelo Sympla.

Inscreva-se: https://www.sympla.com.br/evento/encerramento-3-ciclo-de-pre-incubacao-citfor/3232354

Com foco na troca de experiências e na promoção de oportunidades, a finalização do Programa de Pré-Incubação 2025 reforça o compromisso do município com o desenvolvimento de iniciativas inovadoras e com o incentivo ao empreendedorismo local. O evento promete reunir diversos atores do ecossistema e celebrar os avanços conquistados pelas equipes participantes.

Com informações da Prefeitura de Formiga