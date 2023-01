Equipamentos eletrônicos e itens cosméticos foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) durante uma blitz na altura do km 609 da BR-381, em Oliveira.

O ônibus em que a carga estava foi abordado enquanto seguia de São Paulo para Belo Horizonte. A mercadoria foi encontrada dentro do bagageiro. Nenhum dos itens possuía nota fiscal.

O proprietário dos itens apreendidos não viajava no veículo no momento da abordagem, mas foi identificado devido a informações do motorista. Ao todo, foram apreendidas 96 receptores de TV e 45 cosméticos.

A ocorrência e a mercadoria foram encaminhadas para a Receita Federal de Poços de Caldas.

Fonte: Hoje em Dia