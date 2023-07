Desde o dia 10 de julho, estão acontecendo as votações para a 2ª edição do prêmio Foguete Digital.

A votação é on-line, de cunho popular e está sendo realizada no perfil do Instagram da premiação (@premiofoguetedigital). As pesquisas acontecem nos stories da plataforma, e visam eleger os melhores profissionais, empresas e figuras públicas de Formiga.

O evento para a entrega dos prêmios ocorrerá no dia 26 de agosto no Salão de Festas Amarillis Hall.

O Prêmio Foguete Digital é uma realização da promoter Jéssica Fernandes, e segundo ela, visa contemplar as empresas com maior visibilidade no município. “A participação das empresas e das pessoas pré-selecionadas é muito importante, pois, quanto maior for o envolvimento, maior serão as chances de ganharem o prêmio”.