A cidade de Formiga deu mais um passo rumo à modernização da saúde pública. Na última semana, uma equipe da Secretaria Municipal de Saúde visitou o município de Igaratinga-MG para conhecer de perto a experiência local com a implantação da telemedicina na Atenção Primária.

A visita teve como objetivo analisar de que forma a tecnologia tem sido utilizada para oferecer consultas médicas, psicológicas e fonoaudiológicas a distância. Esse modelo complementa o atendimento presencial já disponível, ampliando o acesso da população aos cuidados essenciais de saúde.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, a experiência de Igaratinga reforça que a telemedicina é uma alternativa viável para enfrentar o desafio do vazio assistencial e melhorar a qualidade da atenção básica, especialmente em regiões com escassez de profissionais.

Formiga foi contemplada com um Kit de teleconsulta por meio de um projeto enviado via PAC 2025 (Ministério da Saúde). Com isso, o município inicia agora os estudos para implantar a telemedicina na rede municipal de saúde. A expectativa é que a medida traga mais equidade, agilidade e resolutividade no atendimento aos usuários do SUS.

A Administração Municipal destaca que segue comprometida com a inovação, a qualidade da assistência e a promoção da saúde pública, sempre com responsabilidade e planejamento.

Com informações Decom Prefeitura de Formiga