A 4ª Companhia de Bombeiros em Formiga foi acionada, por meio do nº de emergência 193, nesta quinta-feira (25), para combater um incêndio em uma lanchonete na praça Ferreira Pires, no Centro de Formiga.

O solicitante relatou que viu fumaça saindo pela janela e informou ainda que não havia ninguém no estabelecimento.

No local, os bombeiros encontraram uma panela com água e açúcar no fogão. Sendo assim, a guarnição entrou na lanchonete e eliminou o risco de incêndio.

Não houve vítima.

Fonte: Corpo de Bombeiros