A Prefeitura de Formiga realiza, neste domingo (7), o Desfile Cívico em comemoração ao Dia da Independência do Brasil. O evento acontece na Praça Getúlio Vargas, na região central da cidade, com início às 7h30 e encerramento por volta das 12h25. A programação foi aberta com o hasteamento das bandeiras e contou com apresentações musicais da Escola Municipal de Música Eunézimo Lima (Emmel). O ato cívico reuniu a comunidade formiguense e teve a presença do prefeito Coronel Laércio, da vice-prefeita Taciana Carvalho e de secretários municipais, que acompanharam de perto as homenagens à Pátria. Para garantir suporte aos participantes e ao público, a estrutura do evento contou ainda com a presença de um vacimóvel e de uma ambulância de prontidão.

O público acompanhou primeiro o desfile do grupo misto, seguido pelo Tiro de Guerra 04-030, que marchou em ritmo marcial, ao lado do Corpo de Bombeiros e do 63º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais. A apresentação também contou com o tradicional desfile de viaturas, que reuniu veículos da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Penal de Minas Gerais, reforçando a presença das forças de segurança e a importância de seu trabalho para a comunidade.

Vídeo: Alex Silva

Em seguida, o desfile contou com a participação de diferentes instituições de ensino do município, que levaram à avenida cores, música e tradição. Entre elas estiveram o Colégio Santa Teresinha, com a fanfarra dos veteranos, o Centro de Educação Infantil Conceição Maria de Almeida, a Escola Municipal Papa Pio XII, a Escola Estadual Jalcira Santos Valadão, a Escola Aureliano Rodrigues Nunes, a Escola Municipal Paulo Barbosa, a Escola Municipal Miralda da Silva Carvalho, a Escola Estadual Professor Tonico Leite, a Escola Estadual Doutor Abílio Machado, que também apresentou sua fanfarra, a Escola Municipal Benedita Gomide Leite, a Escola Municipal Célia de Melo Eufrásio e o IFMG Formiga.

Um dos momentos mais importantes é o desfile conjunto da Escola Estadual Joaquim Rodarte e da Escola Estadual Rodolfo Almeida, em celebração aos 80 anos da Joaquim Rodarte, que levou para o público uma demonstração de história e integração entre gerações.