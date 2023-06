A Acif-CDL divulgaram o horário especial de funcionamento do comércio formiguense no próximo final de semana, que antecede o Dia dos Namorados (12 de junho – segunda-feira).

Na sexta-feira (9), o funcionamento do comércio será até as 20h.

Já no sábado (10), as lojas ficarão abertas até as 15h.

Fonte: O Pergaminho