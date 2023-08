A Secretaria Municipal de Saúde, por meio dos setores de Vigilância Ambiental e Vigilância Epidemiológica, está realizando desde terça-feira (1º) a Campanha de Vacinação Antirrábica nas comunidades rurais (confira escala abaixo).

De acordo com a pasta, é importante que a população fique atenta e não deixe de vacinar seus cães e gatos. A raiva é uma doença infecciosa, causada por vírus, que pode trazer consequências graves aos humanos.

Confira abaixo a escala:

Área Urbana

Na área urbana, a vacinação de cães e gatos será realizada na segunda quinzena do mês, com programação que será divulgada pela Prefeitura.

No ambiente urbano, cães e gatos são as principais fontes de infecção. A transmissão ocorre quando o vírus da doença, presente na saliva do animal infectado, penetra o organismo através da pele ou de mucosas, por meio de “mordidão”, arranhão ou lambedura do animal.

A vacinação anual de cães e gatos é eficiente na prevenção da raiva nesses animais, o que em consequência previne, também, a raiva humana.

Fonte: Decom