A Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago) e o Serviço Brasileiro de Apoio à Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) promoveram nessa terça-feira (17), na cidade de Alfenas, um Seminário para impulsionar o turismo na região do “Mar de Minas”.

Para representar a cidade de Formiga – que é um dos 52 municípios que fazem parte do entorno do Lago, o presidente da Câmara Municipal, Marcelo Fernandes e o vereador Juarez Carvalho marcaram presença no evento.

O seminário foi um importante marco para a consolidar e integrar a economia, envolvendo em especial os segmentos do turismo, meio ambiente e geração de emprego e renda. O encontro contou com a presença de autoridades, empresários, operadores do turismo das esferas pública e privada.

O presidente do Legislativo formiguense, Marcelo, comentou que a participação dele e do vereador Juarez foi um momento de extrema importância no encontro. “Nós podemos representar nossa querida cidade, fazendo assim fortalecer as políticas públicas e efetivas para aumentar o turismo e evidenciar nossas raízes e a cultura local. Vamos sempre ecoar o nome de Formiga para assim trazermos inovação, fomentar a economia por meio do turismo, gerando emprego, cuidando do meio ambiente e sempre prezando o bem-estar da população”.

Juarez Carvalho também comentou sua presença no evento. “Todos sabem da minha admiração e encanto pela Alago, da qual sei a importância para todas as cidades representadas por ela, sempre buscando melhorias e garantindo direitos no que diz respeito àquilo que de benefícios nos traz o lago de Furnas”, disse o vereador.

O seminário também contou com o apoio institucional da Caixa Econômica Federal, Marinha do Brasil, Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural de Minas Gerais – Emater, Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado de Minas Gerais – Federaminas e Unifenas que estão desenvolvendo uma importante mobilização acerca do fomento turístico relacionado ao Lago de Furnas.

O encontro ocorreu na Biblioteca do Campus Universitário de Alfenas e contou com diversos painéis e palestras voltados para o tema.

Visita de cortesia

Após o Seminário do Turismo, os vereadores de Formiga foram convidados para conhecerem as instalações da Câmara Municipal de Alfenas e foram bem recebidos por todos os servidores. “Em especial a querida e simpática vereadora Teresa de Paula, que nos recebeu tão bem, me senti extremamente honrado”, disse Marcelo.

“Tivemos trocas de experiências, onde pude aprender políticas públicas inovadoras e pude contribuir ideias de grande valia do nosso mandato para a melhoria e desenvolvimento à vereadora Teresa de Paula, tivemos um grande sucesso visando nosso crescimento”, completou.

Fonte: Câmara Municipal