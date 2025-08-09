Na noite dessa sexta-feira (8), por volta das 18h50, a 4ª Companhia do Corpo de Bombeiros de Formiga atendeu uma ocorrência de agressão física no bairro Nossa Senhora Aparecida.

Segundo informações, a vítima, um homem de 49 anos, foi encontrada sentada no meio-fio, apresentando um ferimento no supercílio esquerdo, com sangramento já estancado. No local também estava o suspeito, vizinho da vítima, de 47 anos, que admitiu ter desferido um soco no rosto do homem após uma discussão envolvendo o cão da vítima.

O indiviíuo relatou que o animal — de raça indefinida, com características de mistura com fila e comportamento agressivo — teria avançado contra ele, causando um ferimento em sua perna esquerda. Apesar da orientação para buscar atendimento hospitalar, ele recusou.

Populares informaram que o cão costuma circular solto pelas ruas, oferecendo risco a pedestres. No momento da ocorrência, no entanto, o animal estava contido dentro da propriedade.

O Corpo de Bombeiros orientou sobre a guarda responsável e esclareceu que não há, no município, local específico para destinação de animais agressivos. Foi ressaltado que, em caso de novos incidentes, a corporação deve ser acionada.

A Polícia Militar também esteve presente e adotou as providências cabíveis. A vítima recebeu atendimento no local e foi levada pela Unidade de Resgate à UPA de Formiga, onde ficou sob cuidados médicos.

Com informações do CBMMG