A Prefeitura de Formiga, por meio da Secretaria de Administração e Desenvolvimento Econômico, anunciou o credenciamento de empresas interessadas em patrocinar insumos alimentícios para os participantes do Programa de Pré-incubação do Centro de Inovação e Tecnologia de Formiga (CITFOR). O programa ocorrerá entre os dias 26 de setembro e 5 de dezembro de 2025.

O patrocínio, que visa fornecer itens alimentícios para os participantes do programa, poderá contemplar pacotes completos, incluindo energéticos, lanches e café, a serem oferecidos durante os encontros presenciais. O objetivo é garantir a alimentação adequada dos aproximadamente 40 participantes durante a realização das atividades do CITFOR, fomentando o desenvolvimento de novos negócios e tecnologias na região.

As empresas interessadas em participar do processo de credenciamento devem realizar a inscrição exclusivamente por meio de um formulário disponível no Google Forms, acessível pelo seguinte link: https://forms.gle/UbvyHvNt4igFYTu97.

O resultado da seleção das empresas patrocinadoras será divulgado no site oficial da Prefeitura de Formiga, na seção CITFOR, no dia 25 de setembro de 2025. Para mais informações, incluindo o edital completo, os interessados podem acessar o portal da Prefeitura ou consultar o link: https://mail.google.com/mail/u/0/?pli=1#inbox/FMfcgzQcpnPWNsKVPrhnjFfwFdxCxBrL?projector=1&messagePartId=0.1

Com informações da Prefeitura de Formiga