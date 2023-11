O prefeito de Formiga, Eugênio Vilela, a vice-prefeita, Adriana Prado, o chefe de Gabinete Marden Lima e a secretária Milena Ribeiro, se encontram nesta quinta-feira (9), na cidade de Alfenas, participando das comemorações dos 30 anos de existência da Associação dos Municípios do Lago de Furnas (Alago).

Os convidados (autoridades federais, estaduais e municipais) são recebidos nas monumentais instalações do Alfenas Tênis Clube, onde também se realiza a exposição fotográfica “Mar de Minas”, em que são exibidas as maravilhas naturais e mostradas as oportunidades de investimentos ofertadas na região banhada pelo Lago de Furnas.

Dentre outras atrações programadas, os presentes participam de um coquetel em que degustam sabores de Minas, nas mesas preparadas pelos municípios.

Naquela em que se mostram produtos produzidos em Formiga, encontram-se nos variados pratos montados, qualidades diversas com a utilização de linguiça, de queijos artesanais, de tilápias e outros produtos. Dentre os sabores de linguiça mais apreciados, destacam-se: jiló com bacon, tradicional, especial, provolone e tilápia.

O ponto alto do evento é o lançamento do “Projeto Ação Mar de Minas”, uma colaboração entre Alago e o Sebrae, que se destina a promover o turismo sustentável e o desenvolvimento econômico e social ao redor do Lago de Furnas. Portanto, algo de grande interesse para todos os municípios lindeiros ao Mar de Minas.