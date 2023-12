A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) instaurou inquérito policial para investigar um acidente de trânsito ocorrido em 9 de julho deste ano, que resultou na morte de uma mulher, de 31 anos, na cidade de Formiga. Um homem, de 35 anos, investigado pelo crime, teve a carteira de habilitação recolhida na manhã desta quarta-feira (6).

Os fatos ocorreram na avenida Geraldo Almeida, no bairro Vargem Grande. Segundo apurações, o suspeito estaria conduzindo o veículo sob influência de álcool quando colidiu com uma motocicleta, resultando no falecimento da vítima. Após o acidente, o investigado deixou o local sem prestar socorro à vítima. A Polícia Militar foi chamada, prestou os primeiros socorros e encaminhou a motociclista para o hospital. No entanto, ela não resistiu aos ferimentos.

A Polícia Civil identificou o condutor e apresentou à Justiça uma solicitação de medida cautelar para a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, conforme o disposto no artigo 294 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a qual foi deferida.

“A habilitação dele foi recolhida na manhã de hoje. As investigações estão em curso para esclarecer todas as circunstâncias do acidente e garantir a responsabilização do envolvido“, informou o delegado Elmer Ferreira.

