A Associação Cultural Capoeira Gerais realizou nessa segunda-feira (13), a primeira reunião com artistas e lideranças da cultura afro brasileira. Na ocasião, foi definida a programação do Festival, que acontecerá no dia 3 de agosto, na praça São Vicente Férrer.

Estiveram presentes o babalorixá Jonathas Vinícius, a advogada Terê Faria, o cantor Maicon Douglas, dentre outros. O encontro ainda contou com a participação do secretário de Cultura, Rodrigo Arantes.

Na programação, haverá roda de capoeira com premiação, troca de faixa e graduações, além de cinco barracas para comercialização de produtos de artesanato e culinária africanos, como abará, caruru, vatapá, acarajé, feijoada, doces e drinks, além de roupas, turbantes e bijuterias. Além disso, haverá show com a banda Garotos do Pagode e cerimonial comandado por Maicon Douglas e Alice Rosa.

“Este Festival é a oportunidade que temos para mostrarmos a cultura afro como um todo, da culinária aos ritos, da capoeira à música. Esperamos que seja a primeira edição de muitos”, explicou Idelmar, o Mestre Grande.

O evento é viabilizado por meio do edital da SECULT/MG “Afromineiridades”, e conta com o apoio da Prefeitura de Formiga e do Unifor-MG.