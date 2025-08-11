No dia 26 de agosto, a cidade de Formiga será palco de mais uma edição do Circuito Mineiro de Inovação no Agro, evento que tem como objetivo disseminar práticas e tecnologias inovadoras voltadas à agropecuária sustentável. Com o tema “Agropecuária de Precisão e Sustentabilidade”, o encontro acontecerá das 12h às 18h, nas dependências do Unifor-MG, localizado na rua Dr. Arnaldo de Senna, 328.

Gratuito e aberto ao público, o evento é direcionado a produtores rurais, técnicos, estudantes e empreendedores interessados em conhecer soluções que contribuem para o aumento da produtividade no campo, aliando inovação e responsabilidade ambiental.

As inscrições devem ser feitas antecipadamente pela plataforma Sympla.

O Circuito é uma oportunidade para promover a troca de conhecimentos entre os diversos atores do setor agropecuário, incentivando o uso de tecnologias de precisão e práticas sustentáveis que vêm transformando a forma de produzir no campo. A iniciativa reforça a importância de eventos regionais como ferramenta de difusão de conhecimento e fomento à inovação no agronegócio mineiro.

Fonte: Decom Prefeitura de Formiga