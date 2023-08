Na tarde desta sexta-feira (4), no pátio da Secretaria de Obras e Trânsito, o prefeito Eugênio Vilela recebeu, para a frota municipal, um caminhão compactador de lixo (Iveco – Tector), no valor de R$426.855,00, adquirido por meio de verba articulada pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, junto à Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), que é ligada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.

A entrega foi feita pelo assessor do senador Rodrigo Pacheco, Denilson Teixeira, e contou com a participação do Secretário de Gestão Ambiental, Humberto Cunha.

Fonte: Decom