No próximo sábado (8), a Paróquia São Paulo Apóstolo, em Formiga, sediará a ordenação presbiteral do diácono Jonathan Antônio da Silva, missionário redentorista da Província de São Paulo. As informações são do jornal ‘O Pergaminho’.

A celebração terá início às 10h e será presidida pelo arcebispo metropolitano de Aparecida/SP, Dom Orlando Brandes.

Diácono Jonathan tem 29 anos. Ele é formiguense, do distrito de Pontevila (pertencente à PSPA), filho de José Alaor da Silva e Marlene da Silva Fonseca.

Saiu de Formiga em 2013 para ingressar no seminário da Congregação do Santíssimo Redentor. Para sua ordenação, ele escolheu o lema: “Enviou-me para curar os feridos no coração”.

Uma programação especial foi elaborada para toda esta semana em preparação para o grande dia. Ela foi organizada pelo Secretariado Vocacional Redentorista, missionários redentoristas, além do pároco Daniel Rodrigues e lideranças da Paróquia São Paulo Apóstolo.

Programação

04/07 – Terça-feira: 18h. Carreata. Concentração e início em frente à Penitenciária Regional de Formiga, seguindo rumo à Igreja São Paulo Apóstolo, onde às 19h será celebrada Missa de Acolhida da Imagem Missionária de Nossa Senhora da Conceição Aparecida e envio dos missionários para as comunidades.

05/07 – Quarta-feira: (1º Dia do Tríduo Vocacional) 19h. Celebração em honra a São Geraldo em todas as comunidades.

06/07 – Quinta-feira: (2º Dia do Tríduo Vocacional) 19h. Celebração em honra ao Santíssimo Redentor em todas as comunidades.

07/07 – Sexta-feira: (3º Dia do Tríduo Vocacional) 19h. Celebração em honra a Santo Afonso em todas as comunidades.

08/07 – Sábado: 10h. Matriz São Paulo Apóstolo. Ordenação Sacerdotal do diácono Jonathan Antônio da Silva. Bispo Ordenante: Dom Orlando Brandes.

09/07 – Domingo: (1ª presidência de missa) 10h. Comunidade Nossa Senhora Aparecida, em Pontevila. Missa presidida pelo neossacerdote Pe. Jonathan Antônio da Silva.

Fonte: Jornal “O Pergaminho”