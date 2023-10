A Polícia Civil de Minas Gerais, por meio da Delegacia Especializada em Investigação de Crime Cibernético de Belo Horizonte, prendeu na manhã dessa terça-feira (10), em Bambuí/MG, um fotógrafo, de 34 anos, que começou a ser investigado após denúncia da Polícia Internacional (Interpol) de que ele estava baixando, produzindo e compartilhando conteúdo de pornografia infantil. Além do mandado de prisão, também foi cumprido busca e apreensão em seu estúdio fotográfico.

De acordo com informações colhidas pela TV Bambuí, com base nas informações apresentadas pela Interpol junto ao Ministério Público de Minas Gerais, foi instaurado inquérito para investigar as acusações e devido ao vasto material já identificado foi solicitado o mandado de prisão preventiva e busca e apreensão em seu endereço comercial na Avenida Emanuel Dias.

No local, os policiais constataram haver diversos materiais que denotou o constante contato do investigado com crianças. Em continuidade as buscas, foram apreendidos computadores, HD’s e equipamentos fotográficos. Todo o material será encaminhado ao Laboratório de Combate aos Crimes Cibernéticos em Belo Horizonte.

O homem foi preso e encaminhado ao sistema prisional.

Crime anterior

Ainda conforme levantamento realizado pela TV Bambuí, o homem havia sido preso pelo mesmo motivo em 2012 na operação DirtyNet, que resultou na prisão de 32 pessoas em todo o Brasil. Na época, em sua residência, a PF encontrou fotos e vídeos de conteúdo pornográfico infantil no computador pessoal do acusado. Foi condenado e, após cumprir parte da pena em regime fechado, foi solto.

Fonte: Polícia Civil