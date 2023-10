Duas funcionárias de um supermercado ficaram ferida após uma tentativa de roubo na manhã desta sexta-feira (6) na Avenida Olavo Gomes, em Pouso Alegre (MG). Segundo a Polícia Militar, uma das mulheres foi baleada e outra teria caído de escadas durante a ação. Já o suspeito fugiu sem levar nada e a PM segue em rastreamento.

De acordo com a PM, por volta de 10h30, um homem usando terno preto e máscara facial entrou no estacionamento do supermercado ABC. Assim que entrou no local, o suspeito armado rendeu a funcionária responsável pela tesouraria e exigiu que ela o levasse até o cofre.

Ainda de acordo com a PM, a vítima informou ao suspeito que não conseguiria abrir o cofre e então ele fez com que ela o levasse até o local onde o mercado guarda o dinheiro do dia. Lá, o homem pegou todo o dinheiro da tesouraria.

A PM informou que, em determinado momento, o suspeito se assustou e disparou. O tiro atingiu a perna da funcionária. Ela foi socorrida e encaminhada para o Hospital Samuel Libânio, assim como outra funcionária que se feriu.

Troca de tiros e fuga

Após a mulher ser baleada, o suspeito tentou fugir. Porém, um policial militar da reserva, que fazia compras no momento, percebeu a movimentação e tentou impedir a fuga do homem. Os dois trocaram tiros e o suspeito retornou para dentro da tesouraria.

Como ele não conseguiria sair pelo local onde entrou, o criminoso pulou uma parede de aproximadamente 3,5 metros e entrou novamente no mercado, de onde fugiu pela porta de saída.

No estacionamento do mercado ele se deparou com um policial penal, que também iria fazer compras no estabelecimento. Este oficial tentou impedir a fuga do suspeito e houve troca de tiros entre eles.

Um dos funcionários do supermercado teve o veículo atingido por tiros. Segundo Carlos Antônio Morais Gonçalves, ele trabalhava com mais dois colegas no momento em que a ação ocorreu.

“Na ocasião, pedi calma a eles [funcionários] após os disparos, porque eles estavam em uma plataforma. Desci a plataforma e deitei ao chão. Após, eu vim aqui fora verificar e meu veículo foi atingido. O mais importante disso tudo não é o bem físico, e sim vidas que graças a Deus estão bem”, comentou.

Mesmo com as ações dos policiais, o suspeito conseguiu fugir. Entretanto, ele não levou nada do mercado. Isto porque a bolsa com o dinheiro caiu durante a troca de tiros com o policial militar.

Nenhum dos policiais envolvidos foram atingidos pelos disparos. Segundo o aspirante da PM, Hugo Dumont, a polícia trabalha no rastreamento do suspeito.

“Estamos com recobrimento policial, com apoio das demais forças de segurança pública que estão auxiliando nas atividades de busca e de investigação”, disse o policial.

Em nota, o Grupo ABC informou que está contribuindo com as investigações policiais sobre a tentativa de assalto que ocorreu na manhã desta sexta-feira. A empresa ressaltou ainda que duas funcionárias da rede se machucaram sem gravidade durante essa tentativa, sendo encaminhadas, imediatamente, para atendimento médico e se encontram em observação.

Fonte: G1 Sul de Minas