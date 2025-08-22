Na tarde desta sexta-feira (22), um acidente de trânsito deixou um motorista gravemente ferido na BR-354, na altura do km 490, em Formiga. O sinistro ocorreu por volta das 15h30 e envolveu um VW Fusca e uma carreta Mercedes-Benz com semi-reboque.

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária, o condutor do Fusca, de 63 anos, seguia no sentido Formiga/Arcos quando, em um trecho de declive, tentou realizar uma ultrapassagem em local sinalizado com faixa dupla contínua. Durante a manobra, perdeu o controle da direção e colidiu frontalmente com a carreta, que era conduzida por um motorista de 42 anos, que não se feriu.

A vítima foi socorrida pelo SAMU e encaminhada em estado grave ao Hospital de Formiga.

A perícia técnica da Polícia Civil esteve no local e realizou os trabalhos de praxe. O Fusca foi removido por falta de responsável, enquanto a carreta foi liberada para o condutor.

Fonte e fotos: PMRv