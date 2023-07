Não foi desta vez que o Atlético venceu sob o comando do técnico Felipão. Mesmo fazendo uma boa partida e criando inúmeras chances, o Galo saiu na frente e tomou a virada para o Flamengo, na Arena Independência, por 2 a 1.

Paulinho abriu o placar no primeiro tempo, e o Flamengo virou já nos minutos finais. Arrascaeta fez de falta e depois deu um lindo passe para o lateral Wesley virar o jogo no fim da partida.

A partida

A primeira grande chance da partida foi do Flamengo. Gabigol saiu na cara de Everson, aos 14 minutos, mas chutou fraco para a defesa do goleiro alvinegro.

O Galo respondeu na mesma moeda, no minuto seguinte. Hulk bateu falta da intermediária, a bola passou por todo mundo e parou na trave.

O Flamengo chegou com perigo novamente aos 27 minutos. Bruno Henrique lançou Gerson, o meia bateu rasteiro para área e Gabigol, por pouco não chegou na bola.

Hulk respondeu com perigo quatro minutos depois. O atacante avançou e da intermediária arriscou, a bola passou muito perto.

O Galo era melhor no jogo e chegou ao seu gol aos 32 minutos. Saravia deu grande passe para Paulinho, o atacante avançou, entrou na área e bateu cruzado. 1 a 0.

Segundo Tempo

Hulk foi o primeiro a chegar com perigo na seGunda etapa. Ele chutou de fora da área, mas o goleiro pegou sem problemas, aos 9 minutos.

Só dava Galo na segunda etapa; Hulk cobrou falta, o goleiro afastou. Na sobra, Zaracho bateu colocado, e o Matheus Cunha fez outra boa defesa.

Aos 17 minutos, Pavón foi lançado na esquerda, invadiu a área, fez o corte e bateu. Matheus Cunha espalmou, uma grande defesa.

O Flamengo respondeu com grande perigo e por pouco não empatou um minuto depois. Bruno Henrique recebeu livre na área, bateu, e o goleiro do Atlético evitou o gol.

Com 34 minutos, o Flamengo chegou ao empate. Falta na entrada da área. O uruguaio Arrascaeta bateu forte, no canto de Everson e fez um bonito gol.

Arrascaeta entrou para mudar a história do jogo. Aos 42 minutos, ele achou o lateral Wesley infiltrando no meio da zaga atleticana e tocou, o defensor só teve o trabalho de tirar de Everson. Virada do Flamengo. 1 a 2.

Fonte: Hoje em Dia