A revista Science nos traz uma interessante matéria sobre como por mais de 140 anos, pescadores no sul do Brasil estabeleceram uma parceria incomum com golfinhos. Golfinhos conduzem cardumes de tainha do Oceano Atlântico para águas mais rasas de uma estreita lagoa na pequena cidade costeira de Laguna. E ali, pescadores aguardam os golfinhos com suas redes.

Cientistas da Universidade Estadual do Oregon, de Corvallis, entrevistaram 177 pescadores em Laguna. Descobriram que os pescadores procuravam um bom parceiro de pesca, golfinhos que os direcionavam para a tainha. Os pesquisadores também registraram quase 5000 capturas de tainha de 2018 a 2019 e, pela primeira vez, investigaram se os golfinhos se beneficiavam dessa parceria.

Descobriu-se que 85% das capturas dos pescadores vieram dessa parceria com golfinhos. As pescas acontecem em perfeita sintonia entre golfinhos e humanos que resultam na captura de mais peixes por ambos, conforme relatam os pesquisadores na revista Proceedings of the National Academy of Sciences. Os pescadores tinham 17 vezes mais chances de pegar tainha quando os golfinhos estavam presentes, além disso, os pescadores pegavam quase quatro vezes mais peixes quando os golfinhos na lagoa quando combinavam seus arremessos com as dicas dos golfinhos.