O governador Romeu Zema visitou a cidade de Formiga na tarde desta quinta-feira (4).

Ele foi recepcionado na praça Getúlio Vargas, pelo prefeito Eugênio Vilela e pela vice-prefeita Adriana Prado, secretários, autoridades Civis e Militares, vereadores e populares.

Durante a visita, Eugênio e Adriana enfatizaram a importância do apoio do Governo do Estado à cidade em diversas ocasiões e apresentaram pauta de reivindicações acerca de algumas necessidades do município.

Estava programada uma rápida fala do governador, porém, devido à manifestação de um pequeno grupo de servidores do Estado, Zema optou por não fazer uso da palavra naquele momento.

O governador tomou um cafezinho em uma lanchonete localizada na praça e depois saiu em caminhada pela rua Barão de Piumhi, chegando até a Escola Rodolfo Almeida. Ali, despediu-se da comitiva que o recepcionou e seguiu viagem.

A última vez que o chefe do Executivo Estadual esteve em Formiga foi no dia 2 de julho de 2021.

O governador participa, nesta sexta-feira (5), no período da tarde, do evento de inauguração do novo trevo secundário de acesso a Capitólio, no Sul do estado, que vai melhorar as condições de deslocamento para moradores e turistas.

Ao longo do dia, o governador também dá sequência aos compromissos oficiais no Centro-Oeste mineiro.

Estão previstas vistorias na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Córrego Fundo e, e também na Unidade Básica de Saúde (UBS), em Piumhi. Em Vargem Bonita, no início da noite, Romeu Zema também verifica a Escola Municipal Enelise Helena Cunha, que recebeu recursos do Estado para construção de nova quadra. Romeu Zema ainda cumpre agendas em Pains, Pimenta e São Roque de Minas, onde permanece até sábado (6), para uma vistoria de UBS na cidade.

Serviço

5/4/2024 (sexta-feira)

Córrego Fundo (MG)

Vistoria – UPA Horário: 7h30 Local: Rua Santa Cruz, 535 – Santa Tereza

Piumhi (MG) Vistoria – UBS Horário: 13h30 Local: Rua José Pope, 805

Capitólio (MG)

Inauguração do trevo secundário de acesso ao município Horário: 15h

Local: Casa de Cultura – Praia Artificial Domingos Gonçalves Machado, s/n – Centro

Vargem Bonita (MG)

Vistoria – E.M. Enelise Helena Cunha Horário: 17h30

Local: Rua Pernambuco, 1.090 – Jenipapo

6/4/2024 (sábado)

São Roque de Minas (MG)

Vistoria – UBS Horário: 9h15 Local: Rua Gabriel de Abreu, 61 – Barro Branco.

Com informações da Secretaria de Governo de Minas