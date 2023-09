O Governo de Minas enviou aos deputados estaduais o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) para o ano que vem. A proposta, que será analisada pelos parlamentares até o fim do ano, prevê um rombo de R$ 8,08 bilhões. Para este ano, o déficit previsto é de R$ 3,58 bilhões, ou seja, menos da metade do que é projetado para 2024.

O texto é uma estimativa do que o Governo de Minas pretende arrecadar e gastar no ano que vem. Para a arrecadação, a gestão de Romeu Zema prevê que entrarão nos cofres estaduais R$ 114,4 bilhões. As despesas estão estimadas em R$ 122,4 bilhões.

De acordo com o Governo de Minas, a estimativa do déficit não considera o aumento no Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre produtos supérfluos. Neste sábado (30), o governador Romeu Zema (Novo) sancionou o projeto de lei que aumenta em dois pontos percentuais a alíquota do imposto para determinados produtos. Somente com o ICMS adicional, a previsão de arrecadação para o ano que vem é estimada entre R$ 800 milhões e R$ 1,2 bilhão..

No entanto, conforme a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), o crescimento das despesas será maior no ano que vem.