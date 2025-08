Na manhã de sexta-feira (1), uma colisão traseira entre uma caminhonete Fiat Toro e uma carreta carregada com calcário mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Arcos. O acidente ocorreu em um trecho da rodovia BR-354 e deixou duas vítimas, uma delas em estado grave.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o condutor da caminhonete fora do veículo. Ele estava consciente, mas apresentava desorientação devido ao impacto. Já o passageiro, que permanecia preso às ferragens, estava inconsciente e com suspeita de traumatismo cranioencefálico.

A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) prestou apoio na remoção da vítima grave, que foi encaminhada em estado crítico ao Hospital São José, em Arcos.

O motorista também foi levado à mesma unidade hospitalar para avaliação médica.

A Polícia Militar Rodoviária e a perícia da Polícia Civil estiveram no local para realizar os procedimentos legais e investigar as causas do acidente.

O Corpo de Bombeiros alerta para a necessidade de atenção redobrada e respeito aos limites de velocidade, sobretudo em rodovias com tráfego intenso de veículos de carga.

Em situações de emergência, o número de atendimento dos bombeiros é o 193.

Fonte: CBMMG