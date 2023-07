Na sexta-feira (28), o Grupo de Artesanato Despertar, da cidade de Formiga, esteve Belo Horizonte em sua viagem anual.

Os integrantes do grupo se reúnem uma vez por semana, sendo às quintas-feiras no Cras do Rosário.

Com o dinheiro da venda dos produtos confeccionados, as participantes realizam uma viagem com o valor arrecadado.

Desta vez, escolheram a capital mineira. Elas foram até o zoológico, Praça da Liberdade, Museu, shopping, Lagoa da Pampulha dentre outros.