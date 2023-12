Tudo indica que Gustavo Scarpa reforçará o Atlético-MG em 2024. O jornal grego “Sport 24” garantiu que a negociação foi concretizada nesta quinta-feira (21). O time mineiro teria pago R$ 25 milhões ao Nottingham Forest, da Inglaterra, donos dos direitos do atleta, que estava emprestado ao Olympiacos, da Grécia. O vínculo seria de quatro anos.

Após ser multicampeão com o Palmeiras, Gustavo Scarpa deixou o clube em dezembro de 2022 para se aventurar no futebol europeu. No entanto, não teve sucesso. Foram apenas dez jogos pelo clube inglês e nenhum gol marcado.

Sem ter o sucesso esperado no clube inglês, Gustavo Scarpa foi por empréstimo ao Olympiacos, mas também não brilhou. Fez apenas 11 jogos, sem balançar as redes na Europa. Além do Palmeiras, o meia já defendeu Fluminense e Red Bull Brasil.