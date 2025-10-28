O helicóptero da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) localizou, na tarde desta terça-feira (28), Douglas Ribeiro Moraes, que estava desaparecido desde o fim de semana na cidade de Arcos, região Centro-Oeste do estado. O desaparecimento havia mobilizado uma ampla operação conjunta das forças de segurança.

De acordo com informações iniciais, o homem foi encontrado durante um sobrevoo realizado pela equipe aérea da Polícia Civil, nas proximidades do Córrego das Almas, às margens da rodovia BR-354, local onde seu veículo havia sido abandonado após apresentar pane seca. A corporação confirmou o resgate de Douglas, mas ainda não divulgou informações detalhadas sobre seu estado de saúde nem as circunstâncias exatas em que foi localizado.

Na imagem divulgada pela corporação, Douglas aparece ao lado de um dos agentes de segurança que participaram da operação. Ele foi encaminhado para avaliação médica, após passar cerca de três dias desaparecido.

O caso teve início no último sábado (25), quando Douglas saiu de casa e não retornou. Seu veículo foi encontrado parado às margens da BR-354, com sinais de falta de combustível, o que levou as autoridades a suspeitarem que ele tivesse tentado buscar ajuda e se perdido na mata próxima à rodovia.

Desde então, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) iniciou as buscas com o apoio de equipes da Polícia Civil.

Com informações do PortalG37