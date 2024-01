Equipes de buscas localizaram na manhã desta sexta-feira (12), em Paraibuna (SP), o helicóptero com quatro pessoas que estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro. A Polícia Militar não deu informações sobre os passageiros e ainda não há detalhes sobre a possibilidade de haver sobreviventes.

A cidade de Paraibuna, onde a aeronave foi encontrada, fica na região do Vale do Paraíba. O município tem 17,6 mil habitantes, segundo o IBGE, e fica a 120 quilômetros de distância do Campo de Marte, em São Paulo, local de onde o helicóptero havia decolado.

A localização da aeronave foi informada pela Polícia Militar de São Paulo pelas redes sociais. Na postagem, a PM afirma que a aeronave foi encontrada pelo Águia 24: