Três pessoas foram baleadas durante um evento de cavalgada no bairro Tupã, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na noite desse domingo (18).

De acordo com a Polícia Militar, uma das vítimas foi socorrida em estado grave e encaminhada para o Hospital Municipal da cidade.

Segundo a PM, o tiroteio teria começado após o suspeito do crime visualizar a ex-companheira de um dos amigos dele junto com outro homem, de 23 anos. Testemunhas contaram que o homem teria sacado um revólver e atirado contra o rapaz, que foi atingido no peito e no abdômen.

Os disparos atingiram também um adolescente, de 15 anos, e um homem, de 33. As vítimas foram socorridas para o Hospital Municipal de Contagem e à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Vargem das Flores com ferimentos na região da virilha e no pé.

Segundo a PM, a mulher que teria motivado a confusão foi ouvida e contou que havia tido uma união estável com o amigo do suspeito, mas não soube identificar o autor. Ela contou que após os disparos o suspeito fugiu em uma charrete que era conduzida por seu ex-companheiro.

A PM realizou diligências à procura do suspeito, mas ninguém foi localizado até o momento.

A Polícia Civil apura a motivação, autoria e circunstância do crime.

