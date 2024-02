Um homem, que estava sob efeito de bebida alcoólica, morreu em frente a sua casa após ser atropelado por um ônibus. A tragédia aconteceu nesse domingo (25), em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

O filho da vítima relatou para o registro da Polícia Militar (PM), que a tragédia aconteceu instantes depois que ele estacionou sua moto na rua Benjamin Bernardino da Costa e ambos desceram do veículo.

Ainda conforme relato da testemunha, como o pai estava sob efeito de bebida alcoólica, ao descer da moto, ele se desequilibrou, tropeçou e, em seguida, caiu debaixo da parte traseira de um ônibus que transitava pela via, no sentido bairros Costa Teles/Vila Esperança.

Nesse momento, o filho da vítima disse que a roda traseira, do lado esquerdo do ônibus, passou por cima do tórax do seu pai. Em seguida, o veículo parou.

O filho da vítima relatou também que o motorista do ônibus não teve como fazer nada e não teve qualquer culpa. À Polícia Militar, o motorista informou que, no momento da tragédia, transitava em baixa velocidade pela rua, quando próximo ao número 937, escutou um barulho na lateral esquerda do veículo e, logo em seguida, percebeu que a roda esquerda traseira passou em cima de algo. Ele complementou que, imediatamente, parou o seu veículo e constatou que uma pessoa havia caído debaixo do coletivo.

A vítima morreu pouco tempo depois de dar entrada no Hospital de Clínicas da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (HC-UFTM).

Fonte: Estado de Minas