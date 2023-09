Um homem, de 20 anos, foi agredido com um golpe de enxada na cabeça enquanto esperava por um ônibus na noite dessa quinta-feira (21), em Ipatinga, na região do Vale do Aço. O suspeito da agressão fugiu e não foi encontrado.

De acordo com a Polícia Militar, para fugir do agressor, a vítima correu para dentro de um bar e, depois, se escondeu em uma caixa d’água. Ele foi socorrido pelos vizinhos, que acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O rapaz teve um corte profundo na cabeça e foi encaminhado ao Hospital Márcio Cunha, onde recebeu atendimento.

Testemunhas contaram aos militares que o autor da agressão seria um homem que mora próximo do local onde ocorreu a confusão. O crime pode ter sido motivado pela compra e venda de drogas, já que, de acordo com a PM, a vítima estaria devendo para um traficante.